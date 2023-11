https://fr.sputniknews.africa/20231127/le-prix-du-cacao-explose-des-records-vieux-de-46-ans--1063815965.html

Le prix du cacao explose des records vieux de 46 ans

Le prix du cacao explose des records vieux de 46 ans

Sur fond de mauvaises récoltes au Ghana et en Côte d’Ivoire, les prix du cacao ont dépassé 4.200 dollars la tonne, selon les données boursières. Des pénuries... 27.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-27T15:01+0100

2023-11-27T15:01+0100

2023-11-27T15:01+0100

international

cacao

chocolat

ghana

côte d'ivoire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/0e/1063536492_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_9ba5447812456d393366c8cdf67e4c6c.jpg

Les acheteurs se retrouvent chocolat. Les prix du cacao ont atteint des sommets cette semaine, flirtant avec les 4.200 dollars la tonne au New York Mercantile Exchange (NYMEX). Des niveaux plus vus depuis 1977. Même les pics de 2011, année où la Côte d'Ivoire avait temporairement interdit les exportations de cacao, sont effacées.Le phénomène El Nino a entraîné de mauvaises récoltes au Ghana et en Côte d’Ivoire, qui fournissent les deux tiers de la production mondiale. Les stocks de cacao détenus dans les ports américains sont aussi en baisse, ce qui fait craindre de possibles pénuries, selon Trading Economics.Météo et producteurs locauxLa dernière saison du cacao a en particulier viré au calvaire pour les producteurs ivoiriens, qui ont vu une baisse de leur récolte de l’ordre de 20%, selon le Conseil café-cacao (CCC). Les fortes pluies ont entravé la floraison des cabosses voire le pourrissement de certaines d’entre elles. Les cabosses qui ont résisté ne sont pas de la qualité espérée à cause de l’humidité.La rémunération des producteurs locaux par les grandes compagnies chocolatières, comme Mars ou Ferrero, continue en outre de poser problème. En novembre 2022, le Ghana et la Côte d’Ivoire avaient d’ailleurs lancé un ultimatum aux multinationales, leur enjoignant de respecter le "différentiel de revenu décent" (DRD), une prime de 400 dollars par tonne pour soutenir les producteurs locaux.Ces derniers ont vu leur revenu chuter de 16% au Ghana depuis 2020, et même de 22% pour les femmes, rapportait une récente enquête de l’Oxfam.

ghana

côte d'ivoire

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, cacao, chocolat, ghana, côte d'ivoire