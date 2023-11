https://fr.sputniknews.africa/20231122/recolte-de-cacao-en-cote-divoire-la-pire-saison-depuis-des-decennies-1063724138.html

Récolte de cacao en Côte d’Ivoire: "la pire saison" depuis des décennies

La Côte d’Ivoire pourrait enregistrer une baisse de récolte de cacao de 20% cette saison, selon le Conseil café-cacao (CCC). À cause de fortes pluies en été... 22.11.2023, Sputnik Afrique

Une baisse importante de récolte de cacao en Côte d’Ivoire est prévue pour cette saison par le Conseil café-cacao (CCC), l’organisme de réglementation du secteur.La récolte pourrait être trois à quatre fois moins importante que l’an dernier, avance toujours auprès de l’agence l’agriculteur Siaka Sylla, président de la coopérative Scapen qui regroupe près de 1.500 planteurs dans le sud du pays.Le début de la saisonÀ la mi-novembre, plus d’un mois après le début de la récolte de cacao, les arrivées de fèves dans les ports du pays avaient seulement atteint les 350.000 tonnes, soit 25% de moins par rapport à la même période de la saison dernière, selon les estimations des exportateurs, relatait Reuters le 12 novembre.Cette saison, qui a débuté en octobre et prendra fin en mars, la production de cacao devrait tourner autour de 1,8 million de tonnes, d’après les estimations d’experts relayées en septembre par Africanews. Pour rappel, pour la saison 2022-2023, la Côte d’Ivoire avait produit 2,4 millions de tonnes de cacao, selon le CCC.Floraison avortéeDe fortes pluies enregistrées dans le sud du pays en juillet ont empêché la floraison et la véraison de cacao. Les cabosses qui ont pu résister, ne sont malheureusement pas de qualité à cause de l’humidité.Les autorités ivoiriennes avaient suspendu en juillet la vente des contrats d’exportation. Fin septembre, elles ont augmenté le prix d’achat auprès des agriculteurs. Ainsi, le prix du kilo de cacao avait été fixé à 1.000 francs CFA (soit 1,6 dollar), ce qui représente une hausse significative par rapport aux 900 francs CFA de la campagne précédente.Les prix grimpentActuellement, les prix du cacao sur les marchés mondiaux battent des records. Le 13 novembre, pour la première fois en 46 ans, le prix boursier du cacao a dépassé les 4.000 dollars et a atteint 4.051 dollars la tonne, selon les données d'ICE Futures.La fève pourrait bien coûter 5.000 dollars la tonne si cette tendance se maintenait, avait déclaré à Sputnik Valeri Emelianov, expert boursier chez BCS World of Investments.

