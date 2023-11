https://fr.sputniknews.africa/20231126/lhomme-le-plus-riche-dafrique-voit-sa-valeur-nette-augmenter-de-800-m--en-10-jour-1063798765.html

L’homme le plus riche d'Afrique voit sa valeur nette augmenter de 800 M$ en 10 jour

L’homme le plus riche d'Afrique voit sa valeur nette augmenter de 800 M$ en 10 jour

L’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote, la personne la plus fortunée d’Afrique, a vu sa valeur nette augmenter de 800 millions de dollars en 10 jours cette... 26.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-26T14:14+0100

2023-11-26T14:14+0100

2023-11-26T14:16+0100

afrique

affaires

aliko dangote

fortune

milliardaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/1a/1063798599_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_fb465a0a58910f40fdfde601bc2165ac.jpg

Cette montée a confirmé son statut d’individu le plus riche du continent. Elle est due à la revalorisation du naira nigérian, dans lequel tous ses actifs sont libellés. La monnaie s’est renforcée sur le marché officiel et s’échange désormais à 805 nairas pour un dollar.Aliko Dangote se trouve ainsi au 113e rang des personnes les plus riches au monde, juste derrière le milliardaire américain Stan Kroenke, propriétaire de l’équipe de football des Los Angeles Rams, selon les données du Bloomberg Billionaire Index. Son actif le plus important est sa participation de 86% dans Dangote Cement, le plus grand producteur de ciment d’Afrique. La valeur marchande de sa participation est estimée à 6,42 milliards de dollars.16,2 milliards de dollarsCette société de ciment est le fleuron de Dangote Industries Limited, le conglomérat de fabrication le plus diversifié d’Afrique, couvrant divers secteurs au Nigeria et à travers le continent, précise La Nouvelle tribune.Il détient également un intérêt de 5,15 milliards de dollars dans Dangote Fertilizer, une usine ultramoderne.Aliko Dangote détient également un intérêt de 5,15 milliards de dollars dans Dangote Fertilizer, une usine ultramoderne. Sa fortune se monte à 16,2 milliards de dollars.

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, affaires, aliko dangote, fortune, milliardaires