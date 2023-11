https://fr.sputniknews.africa/20231126/chars-modernes-donnes-par-loccident-pas-de-solution-miracle-pour-lukraine-1063800042.html

Chars modernes donnés par l'Occident: pas de "solution miracle" pour l'Ukraine

Chars modernes donnés par l'Occident: pas de "solution miracle" pour l'Ukraine

Face au mauvais temps, la question se pose de savoir s'il faut conserver les chars pour une éventuelle future contre-offensive ou les mettre sur le terrain pour renforcer les défenses, ajoute le média.Une contre-offensive "inefficace"Les Leopard et les Challenger sont arrivés en Ukraine cette année et ont participé à la contre-offensive lancée en juin. Mais ces chars, ainsi que d'autres véhicules ukrainiens de l'ère soviétique, se sont heurtés à de vastes défenses russes, notamment les champs de mines couverts par l'artillerie, les fossés antichars et les dents de dragon, concède Business Insider.Il qualifie les résultats de la contre-offensive d'inefficaces, l’Ukraine n’ayant pas gagné beaucoup de territoires. Elle fait désormais face à de potentielles futures offensives russes. Kiev pourrait donc retenir ses chars occidentaux, les gardant pour le printemps, lorsqu’ils pourraient être plus utiles.

