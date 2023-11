https://fr.sputniknews.africa/20231119/cetait-clair-des-le-debut-pourquoi-les-leopard-nont-pas-fait-la-difference-en-ukraine-1063653227.html

"C’était clair dès le début": pourquoi les Leopard n’ont pas fait la différence en Ukraine?

La livraison de chars Leopard n’a rien changé au conflit en Ukraine et l’Occident s’est aveuglé sur cette arme, confondant la morale et le militaire, a admis... 19.11.2023, Sputnik Afrique

Pas une arme miracle. Les chars Leopard livrés à Kiev n’ont pas eu d’influence sur les cours du conflit, car les troupes ukrainiennes n’étaient pas qualifiées pour les manœuvrer, a expliqué le colonel autrichien Markus Reisner lors d’une conférence de l’Austrian Institute for European& Security Policy (AIES).Certains observateurs avaient pourtant mis en garde contre ce manque de compétences, mais ils n’ont pas été écoutés. L’Occident a joué la carte de la morale, au lieu de s’en tenir au réalisme militaire, a souligné le haut gradé.Les nombreuses images de Leopard brûlés ont été désastreuses pour Kiev mais bénéfiques pour Moscou, permettant d’entretenir l’enthousiasme des troupes russes, a encore souligné le haut gradé.Changement de tactiqueL’échec des attaques frontales à l’aide de blindés occidentaux a finalement forcé Kiev à revoir sa tactique, a encore souligné Markus Reisner. Les troupes ukrainiennes progressent désormais en petits groupes, pour tenter de traverser les champs de mine et d’échapper à la vigilance des drones russes. Une stratégie très lente et coûteuse, selon le colonel autrichien.Impuissants à faire progresser la contre-offensive estivale de l’Ukraine, les chars Leopard ont été particulièrement ciblés ces dernières semaines. Fin octobre, douze chars Leopard avaient ainsi été perdus par Kiev en une seule semaine, selon Forbes.

