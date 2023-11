https://fr.sputniknews.africa/20231115/un-blinde-insolent-de-kiev-detruit-par-les-militaires-russes---video-1063562030.html

"Un blindé insolent" de Kiev détruit par les militaires russes - vidéo

Des combattants de l’armée russe ont anéanti un blindé de Kiev qui tirait quotidiennement dans une zone de l’opération spéciale. La cible a été atteinte à... 15.11.2023, Sputnik Afrique

Les combattants du groupe Sibir du groupement Sud des forces armées russes ont fait sauter un "insolent" blindé de transport de l’infanterie ukrainienne, a fait savoir à Sputnik le commandant du groupe.Selon l’interlocuteur, la mission s’est achevée avec succès après plusieurs jours de chasse. La cible tirait tous les jours sur des avant-postes russes près du village de Klechtcheevka, en république populaire de Donetsk.Pendant quelques jours, les militaires ont analysé ses actions et ont cherché la meilleure position de tir.Enfin, le véhicule et son équipage ont été éliminés avec un missile antichar.Pas de succès pour KievLes combats se déroulent sur fond de la contre-offensive ukrainienne lancée le 4 juin. Trois mois plus tard, Vladimir Poutine a constaté qu’elle avait "échoué".Selon les données du ministère russe de la Défense de début octobre, les tentatives d’attaques ont coûté à Kiev plus de 90.000 militaires. Les troupes ennemies ont également perdu 18.000 unités de matériel, dont des Leopard allemands, des AMX français, au moins un Challenger 2 britannique et des véhicules de combat d’infanterie américains Bradley.

