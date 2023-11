https://fr.sputniknews.africa/20231126/au-maroc-neuf-geants-petroliers-sanctionnes-1063793076.html

Au Maroc, neuf géants pétroliers sanctionnés

Au Maroc, neuf géants pétroliers sanctionnés

Le Conseil de la concurrence marocain a décidé d’infliger des sanctions financières à neuf compagnies pétrolières, dont le géant français TotalEnergies. 26.11.2023, Sputnik Afrique

Plus de 165 millions d’euros devront être versés par ces sociétés pour des pratiques anticoncurrentielles. Une des compagnies incriminées appartient au Premier ministre Aziz Akhannouch. Il s'agit d'Afriquia, leader du marché des hydrocarbures au Maroc.Outre les aspects financiers, les accords conclus comportent des engagements visant à garantir un fonctionnement compétitif du marché des hydrocarbures. Cela vise à prévenir toute atteinte à la concurrence et de favoriser les intérêts des consommateurs, selon le Conseil de la concurrence.En 2020, une entente a été révélée entre trois entreprises pétrolières dominant le marché marocain. À l’époque, Total, Afriquia et Vivo Energy, distributeur exclusif de Shell au Maroc, avaient été sanctionnées financièrement sans que cela n’ait un réel impact. Avec la récente flambée des prix pétroliers, l'affaire a pris une dimension plus politique.Dépourvu de ressources hydrocarbures, le Maroc dépend entièrement des importations pour répondre à ses besoins en produits pétroliers.

