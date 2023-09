Un puits prometteur de gaz a été foré dans ce pays africain

https://fr.sputniknews.africa/20230929/un-puits-prometteur-de-gaz-a-ete-fore-dans-ce-pays-africain-1062442150.html

Suite à des travaux de forage, un puit situé au Maroc s’est avéré abondant en gaz, a indiqué le 28 septembre l’entreprise SDX Energy dans un communiqué.Le gisement en question est le puits KSR-21 qui se trouve au sein de Hoot, l’une des principales formations de la région. Au cours du mois de septembre, il a été foré jusqu'à une profondeur verticale de 1.955 mètres.Les données de forage et de diagraphie filaire confirment la présence de sables chargés en gaz dans la section du réservoir ciblé, résume la société britannique.L'appareil de forage sera déplacé afin de perforer l'intervalle du réservoir pour lui faire subir une courte période de test. Le lancement de sa production pour l’approvisionnement en gaz pour des acheteurs débutera ultérieurement.Cette entreprise britannique a déjà foré plus de 20 puits dans ce bassin du Gharb. SDX détient actuellement une participation à hauteur de 75% des opérations de forage tandis que l'Office marocain des mines et des hydrocarbures (ONHYM) en détient seulement 25%. Le portefeuille de la société au Maroc comprend quatre permis d’exploration et de forage: les permis d’exploration de Sebou Central, Gharb Occidental, Moulay Bouchta Ouest et Lalla Mimouna Sud.Potentiel du secteurLe royaume chérifien mise sur le développement de production de gaz naturel, car les énergies renouvelables ne permettent pas encore d’assurer la continuité requise par l’industrie, a estimé le 26 septembre Imane Mansourine, directrice de la production et du développement à l'ONHYM, lors d’un webinaire en amont du 3ème Sommet du Pétrole et du Gaz au Maroc.Le pays dispose au moins de 11 bassins sédimentaires avec un fort potentiel gazier, selon Medias24. Pour l’heure, seuls deux d’entre eux (le Gharb et le Tendrara) produisent déjà l’or bleu. Un troisième est en cours de développement. Entre 2000 et 2022, au moins 67 puits ont été forés, précisé l’ONHYM cité par le média Attaqa. La présence de réserves de gaz naturel a été confirmée dans 40 d’entre eux.

