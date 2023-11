https://fr.sputniknews.africa/20231124/le-mozambique-a-inaugure-une-ligne-modernisee-de-chemin-de-fer-le-reliant-au-zimbabwe--photos-1063770689.html

Le Mozambique a inauguré une ligne modernisée de chemin de fer le reliant au Zimbabwe – photos

Le Mozambique a inauguré une ligne modernisée de chemin de fer le reliant au Zimbabwe – photos

Les chefs d’États mozambicain et zimbabwéen ont participé le 23 novembre à la réouverture de la ligne de chemin de fer entre les deux pays, qui a été... 24.11.2023, Sputnik Afrique

La ligne de chemin de fer Beira-Machipanda, reliant le Mozambique au Zimbabwe, a été mise en service le 23 novembre selon le Herald.Les Présidents mozambicain, Filipe Nyusi, et zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, ont personnellement assisté à la cérémonie.L’évènement a eu lieu dans la ville mozambicaine de Manica.La ligne a été rouverte suite à la réhabilitation de plus de 300 kilomètres de rails et à l'augmentation de sa capacité de manutention de marchandises.Elle a également réintroduit le train de passagers permettant le transport de 1.800 personnes, note le média.M.Mnangagwa a déclaré que la modernisation de celle-ci aiderait le Zimbabwe à surmonter les difficultés économiques résultant de 23 années de sanctions occidentales.De son côté, M.Nyusi a souligné que la ligne, qui n'avait pas fonctionné pendant 26 ans, s'inscrivait dans la vision de l'intégration régionale et qu'elle stimulerait l'économie régionale grâce à des importations et des exportations moins onéreuses.Il est prévu que l'infrastructure nouvellement rénovée stimule considérablement le commerce entre les deux pays africains.

