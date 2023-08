https://fr.sputniknews.africa/20230827/zimbabwe-le-president-emmerson-mnangagwa-reconduit-pour-un-second-mandat-1061655588.html

Zimbabwe: le Président Emmerson Mnangagwa reconduit pour un second mandat

Le Président de 80 ans est sorti samedi victorieux d'un scrutin tendu dont opposition a dénoncé les irrégularités. Il a obtenu 52,6% des suffrages exprimés...

Le Président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, 80 ans, a été reconduit pour un second mandat. Il a obtenu 52,6% des suffrages exprimés contre 44% pour Nelson Chamisa, son principal rival, à la tête de la Coalition des citoyens pour le changement (CCC), a annoncé la commission électorale samedi soir.Les Zimbabwéens se sont rendus aux urnes les 23 et 24 août pour choisir leur Président et leurs députés.Les élections, qui devaient se clore mercredi soir, ont dû être prolongées d'une journée. Les cafouillages, et notamment le manque de bulletins dans les bureaux, se sont multipliés en particulier dans la capitale Harare, un bastion de l'opposition.Celle-ci a dénoncé des "fraudes" et des "entraves" au vote. La commission électorale a reconnu que moins d'un quart des bureaux de vote à Harare avaient ouvert à l'heure prévue mercredi.Les observateurs de l'Union européenne, d'Afrique australe (SADC) et des pays du Commonwealth ont unanimement mis en doute cette semaine le bon déroulement du processus électoral.Le vote s'est malgré tout déroulé dans un contexte "calme et pacifique", ont-il noté.En 2018, M. Mnangagwa, le successeur de Mugabe, avait été élu de justesse (50,8%). M. Chamisa, alors déjà son adversaire à la présidentielle, avait contesté le résultat avant d'être débouté par la justice.

