Des cibles de Kiev visées par un obusier nomade D-20 russe en Ukraine - vidéo

Des cibles de Kiev visées par un obusier nomade D-20 russe en Ukraine - vidéo

La Défense russe a partagé une vidéo montrant le fonctionnement d’un obusier nomade dans une direction de l’opération spéciale en Ukraine. Cette arme est... 24.11.2023, Sputnik Afrique

Un équipage d’un obusier nomade D-20 des forces armées russes opère sur l’axe de Koupiansk contre des positions ukrainiennes.Dans une vidéo, partagée le 23 novembre par le ministère russe de la Défense, cette arme est montrée en fonctionnement.Surnommée Furie par son équipage, l’obusier est l’un des plus efficaces, des mieux coordonnés et des plus insaisissables pour les forces ukrainiennes sur cette direction, selon l’instance.Des dizaines de cibles anéantiesÀ mettre sur le compte de cet obusier, des dizaines de cibles détruites: des mortiers, de l’artillerie, des postes fortifiés et des points d’observation ukrainiens, d’après le ministère.Son plus grand atout est de pouvoir apparaître soudainement et de changer rapidement de position après le tir.

