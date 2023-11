https://fr.sputniknews.africa/20231124/cooperation-spatiale-mali-russie--beaucoup-dautres-pays-africains-suivront-dans-cette-voie-1063771566.html

Coopération spatiale Mali-Russie : "beaucoup d’autres pays africains suivront dans cette voie"

Coopération spatiale Mali-Russie : "beaucoup d’autres pays africains suivront dans cette voie"

Le satellite dont la Russie va remettre l’exploitation aux mains du gouvernement malien permettra aussi bien aux citoyens qu’aux Forces armées et de sécurité... 24.11.2023, Sputnik Afrique

Coopération spatiale Mali-Russie : «beaucoup d’autres pays africains suivront dans cette voie» Le satellite dont la Russie va remettre l’exploitation aux mains du gouvernement malien permettra aussi bien aux citoyens qu’aux Forces armées et de sécurité d’être connectées au service national de communication, affirme à L’Afrique en marche le géopolitologue malien Adama Diabaté. Selon lui, plusieurs secteurs en profiteront.

"Le lancement d’un satellite de communication malien avec l’aide de la Russie est un grand événement national à plusieurs titres: politique, sécuritaire, scientifique et technologique", affirme à Radio Sputnik Afrique le Dr Adama Diabaté, géopolitologue malien.Au-delà des besoins en internet et en communication, le Dr Diabaté estime que ce satellite "est également un événement historique en termes de coopération scientifique et technologique entre les deux pays". En effet, selon lui, "il faut bien avoir en tête que le domaine spatial est encore à son stade embryonnaire en Afrique. De ce point de vue, le Mali est privilégié en étant parmi les premiers pays africains à se lancer dans la technologie spatiale qui sera d’un grand bénéfice dans beaucoup de secteurs, notamment dans l’Agriculture".Dans cette édition vous écouterez également :- L’ex-ministre algérien de l’Industrie Ferhat Aït Ali qui s’exprimera sur le délaissement de la France au profit de la Russie dans le marché algérien du blé tendre.- Le Dr Modibo Mao Makalou, économiste et gestionnaire financier malien, qui évoquera la genèse et les objectifs stratégiques de la décision du Burkina Faso et du Mali de créer des raffineries nationales d’Or.- L’analyste géopolitique français Bertrand Scholler, qui analysera le revirement dans le traitement médiatique occidental de la position constante du Président russe quant à sa disposition depuis le 24 février 2022 à entamer des négociations de paix sérieuses avec l’Ukraine.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict

