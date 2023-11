Un "pas historique dans le développement de notre pays": un satellite russe pour le Mali

https://fr.sputniknews.africa/20231123/un-pas-historique-dans-le-developpement-de-notre-pays-un-satellite-russe-pour-le-mali-1063752358.html

Le mémorandum d’entente que le Mali a signé avec la Russie concernant la mise en fonctionnement d’un satellite est un "événement historique" qui touchera plusieurs domaines, assure auprès de Sputnik Afrique Adama Diabaté, spécialiste malien en géopolitique, enseignant-chercheur à l’Institut universitaire de gestion (IUG), directeur adjoint à l’Institut universitaire pour le développement territorial (IUDT).Le satellite russe fonctionnant pour le compte du Mali aidera l’armée, explique-t-il. L’opérateur français Orange a coupé ses communications "et en cas d'attaque, nos gens rest[aient] sans contact, sans communication". Par contre, avec le satellite, "n'importe où que nos troupes se trouvent, on aura des oreilles, on aura des yeux".De plus, il permettra d’"avoir une surveillance 24 sur 24" du territoire malien, "de voir les mouvements des ennemis de la nation, de mieux cerner les malversations de ces groupuscules qui dérangent la quiétude de la population".Un autre domaine, l’agriculture, bénéficiera également de la mise en orbite du satellite:Rapprochement avec la RussieLa coopération avec Moscou est bénéfique, avance Adama Diabaté.Selon lui, "le Mali sera suivi par beaucoup d'autres pays africains qui ont les mêmes problèmes".Programme spatialPour l’analyste, le Mali devra se doter de son propre programme spatial."Dès que j'ai les premiers échanges avec nos autorités, je vais beaucoup insister sur le lancement de notre programme spatial, qu'on le commence maintenant et le plus vite possible", promet-il.Le mémorandum d’entente qui prévoit la mise à la disposition du Mali d’un satellite russe pour couvrir les besoins en sécurité, télécommunication et autres secteurs favorisant son développement a été signé à Moscou à la mi-novembre. La délégation malienne était conduite par le ministre de l’Économie et des Finances Alhousseini Sanou. Le côté russe était représenté par Glavcosmos, filiale de l’agence spatiale Roscosmos.

