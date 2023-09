https://fr.sputniknews.africa/20230922/independant-depuis-63-ans-le-mali-vit-encore-avec-les-symboles-de-la-domination-coloniale-1062288606.html

Indépendant depuis 63 ans, le Mali vit encore avec les "symboles de la domination coloniale"

Indépendant depuis 63 ans, le Mali vit encore avec les "symboles de la domination coloniale"

Une souveraineté au rabais. Alors que le Mali fête ce 22 septembre les 63 ans de son indépendance, le pays doit toujours se démener avec les vestiges de l’époque coloniale, a expliqué à Sputnik Fatoumata Traoré-Samaké, experte en planification stratégique pour le développement et présidente de l'initiative citoyenne "Mon parti, c'est le Mali".Le 22 septembre 1960, date de l’indépendance, est certes un jour important car elle symbolise la rupture avec l’époque coloniale et toutes les oppressions subies, à commencer par la traite négrière, explique d’abord la responsable.Mais cette indépendance politique n’a pas permis d’en finir avec les ingérences de l’ancien colonisateur. La France fait toujours planer son ombre sur le Mali, en particulier en matière financière avec la prédominance du franc CFA. De même, le recours aux forces françaises pour tenter d’éradiquer le terrorisme a mis à mal la souveraineté militaire du pays.Modibo Keïta, un visionnaire aux mains liéesLe Mali a d’ailleurs pris conscience très tôt de la nécessité d’être totalement souverain vis-à-vis de la France. Le premier Président malien, Modibo Keïta, avait ainsi entrepris de profondes réformes sociales, économiques et culturelles. Mais l’ancien colonisateur a tout fait pour lui mettre des bâtons dans les roues, jusqu’à son éviction par le coup d’État de 1968, souligne Fatoumata Traoré Samake.Aujourd’hui, le Mali est néanmoins le théâtre d’une "prise de conscience généralisée" et les autorités semblent mettre leurs pas dans ceux de Modibo Keïta pour assurer une véritable souveraineté à leur pays.La création d’une Alliance des pays du Sahel, avec le Burkina et le Niger, permettra en particulier de "mutualiser les efforts" pour lutter contre le terrorisme, sans avoir à passer par Paris dont l’aide militaire n’a pas répondu aux attentes.

