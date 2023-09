https://fr.sputniknews.africa/20230918/lalliance-des-etats-du-sahel-avancera-la-souverainete-des-pays-membres-selon-un-responsable-malien-1062198089.html

L'Alliance des États du Sahel avancera la souveraineté des pays membres, selon un responsable malien

La nouvelle Alliance des États du Sahel (AES) va permettre au Mali, au Niger et au Burkina Faso d’acquérir plus rapidement la souveraineté et de lutter contre le terrorisme, a estimé auprès de Sputnik Afrique Fousseynou Ouattara, vice-président de la commission de la défense et de la sécurité du Conseil de transition au Mali.Demandée depuis très longtemps, cette union pourrait "accélérer le chemin de la souveraineté" de ces trois pays sahéliens, a-t-il avancé. Dans ce sens, il est à prendre en compte que ces États disposent du Liptako-Gourma, une région "très convoitée par la France et plusieurs pays occidentaux à cause des richesses enfouies dans les sous-sols de cette zone", a noté le responsable malien.Lutte contre le terrorismeSelon M.Ouattara, l’AES aura un grand impact dans le rétablissement de la paix, car les pays étaient exploités pour déstabiliser la région.Il a rappelé que les terroristes qui venaient"faire des forfaitures au Mali, couraient se cacher soit au Burkina Faso ou bien au Niger".Vers la fin d’une CEDEAO guidée par Macron?En outre, la création de l’AES annonce déjà la fin de la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a suggéré le vice-président de la commission de la défense malienne.Pour M.Ouattara, les têtes chaudes au niveau de la CEDEAO qui incitent à intervenir militairement au Niger agissent aux ordres du Président français: Éventuel élargissementD’autres pays épris de souveraineté, peuvent également rejoindre à l’Alliance, en conformité avec l’article 11 de sa Charte, poursuit M.Ouattara. C’est une manière de dire aux uns et aux autres de venir se joindre aux trois pays pour créer une nouvelle Union qui sera libre et qui ne sera plus sous une quelconque tutelle, a-t-il expliqué.Commentant la proposition du premier ministre burkinabé sur la création d’une "fédération souple" entre son pays et le Mali, Fousseynou Ouattara a noté que "les habitants de ces trois pays se trouvent "déjà" dans une telle "fédération souple et élargie":Pays qui accordent leur soutienRevenant sur le soutien international de cette région africaine, M.Ouattara a tenu à remercier la Russie qui grâce à son veto à l’Onu, a permis au Mali, au Burkina et au Niger d’avoir du temps pour se préparer.La Charte Liptako-Gourma instituant l’Alliance des États du Sahel (AES) a pour objectif d’établir une architecture de défense collective et d’assistance mutuelle au bénéfice des populations du Mali, Burkina et Niger. Elle a été signée le 16 septembre par les chefs d’État des trois pays.

