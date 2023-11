https://fr.sputniknews.africa/20231124/ce-pays-africain-qui-defie-les-exportateurs-mondiaux-de-myrtilles-1063776881.html

Ce pays africain qui défie les exportateurs mondiaux de myrtilles

Au vu de la croissance de ses exportations, le Zimbabwe est en tête des exportateurs mondiaux de myrtilles, selon un rapport de la plateforme EastFruit. Des... 24.11.2023, Sputnik Afrique

Le Zimbabwe est actuellement l’exportateur mondial de myrtilles à la meilleure croissance. Grâce à l'augmentation des investissements dans la culture de ce fruit, les exportations ont été augmentées de par 63% par an, au cours des cinq dernières années, selon un rapport de la plateforme d'information sur le marché des fruits et légumes EastFruit. Selon le rapport, une part importante des myrtilles du Zimbabwe est exportée vers l'Afrique du Sud, parfois pour être réexportée. Le pays fournit aussi directement des baies fraîches au Royaume-Uni, à l'Union européenne, au Moyen-Orient et à la Russie.Des investisseurs africainsLe rapport souligne que les nouvelles plantations sont principalement à l’initiative d’investisseurs en provenance d'autres pays, notamment de l'Afrique du Sud voisine.Ils diversifient ou délocalisent souvent leur production au Zimbabwe en raison des conditions climatiques très favorables, de l'accès à une eau de qualité pour l'irrigation et d'une main-d'œuvre bon marché.Les exportations montent en puissanceLes experts d'EastFruit prévoient une croissance continue des exportations de myrtilles du Zimbabwe en 2023, avec une augmentation de 30 à 40% pour atteindre 6.500 à 7.000 tonnes. Compte tenu du prix élevé de ces baies résultant d'une mauvaise récolte au Pérou, le Zimbabwe devrait tirer un bénéfice substantiel des exportations de la saison prochaine. "En 2022, les exportations ont augmenté de 85%, soit 2.300 tonnes, et ont dépassé les 5.000 tonnes, ce qui a permis au pays d'entrer dans le top-15 des pays exportateurs de myrtilles et de dépasser la Serbie en volume", a expliqué Andrij Yarmak, économiste au département des investissements du département de l'Alimentation et de l'agriculture des Nations unies (FAO).

