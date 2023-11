https://fr.sputniknews.africa/20231124/afrique-subsaharienne-le-developpement-de-la-5g-saccelere-1063777706.html

Afrique subsaharienne: le développement de la 5G s’accélère

Afrique subsaharienne: le développement de la 5G s’accélère

L'adoption de cette technologie en Afrique subsaharienne atteindra 17% en 2030, contre 0,2% en 2022, estime l’Association mondiale des opérateurs et... 24.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-24T21:56+0100

2023-11-24T21:56+0100

2023-11-24T21:56+0100

afrique subsaharienne

afrique du sud

nigeria

technologie 5g

téléphonie mobile

internet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/18/1063777522_0:90:2295:1381_1920x0_80_0_0_38e01eccfe50d3bd1344cd2b17e676fe.jpg

En 2030, le nombre de connexions 5G s’élèvera à 226 millions au sud du Sahara, dont la moitié en Afrique du Sud et au Nigeria.À fin septembre 2023, 27 opérateurs avaient lancé des services mobiles 5G commerciaux dans 16 pays de la région et plusieurs autres prévoyaient de le faire.La technologie devrait rapporter 11 milliards de dollars à l'économie de l'Afrique subsaharienne en 2030, soit plus de 6% des retombées économiques globales de la téléphonie mobile.

afrique subsaharienne

afrique du sud

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, afrique du sud, nigeria, technologie 5g, téléphonie mobile, internet