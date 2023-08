https://fr.sputniknews.africa/20230823/voici-les-pays-africains-qui-disposent-de-linternet-mobile-le-plus-rapide-1061560362.html

Voici les pays africains qui disposent de l’Internet mobile le plus rapide

En juillet 2023, l’Afrique du Sud a présenté l’Internet mobile le plus rapide du continent africain et a été classée 52e au niveau mondial, selon l’indice... 23.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-23T14:55+0200

L'Afrique du Sud a été classée premier pays du continent en matière de vitesse du haut débit mobile, selon l'indice mondial Speedtest du service Web Ookla qui analyse la performance de l’accès à Internet.D’après les données pour juillet 2023, le pays a atteint la 52e place mondiale, avec une vitesse moyenne de 46.06 mégabits par seconde (Mb/s). Ce alors que son indice s’élevait à 33.12 Mb/s il y a un an.L’Ouganda se positionne deuxième (38.53 Mb/s) au niveau de l’Afrique, suivi par l’île Maurice (35.56 Mb/s). Les pays occupent respectivement les 60e et 61e places à l’échelle mondiale.Dans le top 10 africain, s’illustrent ensuite le Maroc (33.34 Mb/s), le Rwanda (27.34 Mbps), le Zimbabwe (25.57 Mb/s) et l’Égypte (24.70 Mb/s).Enfin, le Sénégal (24.40 Mb/s), la Tunisie (24.27 Mb/s) et le Kenya (24.20 Mb/s) ferment le classement. Au niveau mondial, ils ont été classés aux 93e, 94e et 95e rangs.Les trois premières places du palmarès mondial sont par ailleurs occupées par les Émirats arabes unis (205.77 Mb/s), le Qatar (186.35 Mb/s) et le Koweït (160.87 Mb/s).Couverture en coursLe développement du réseau de l’Internet mobile est assuré par le déploiement d’opérateurs de télécommunications et la construction de nouvelles infrastructures.Par exemple, MTN, l’un des plus grands opérateurs de télécommunications en Afrique, a investi plus d’un milliard de dollars dans l’expansion du réseau. Il a sécurisé le spectre 4G et 5G sur des marchés clés, entraînant une réduction moyenne de 22,5% des tarifs de données.Cependant, de nombreux pays du continent subissent des pannes fréquentes qui ralentissent la vitesse moyenne d’Internet.

2023

