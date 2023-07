https://fr.sputniknews.africa/20230715/internet-lalgerie-atteint-un-record-inattendu-1060554710.html

Internet: l’Algérie atteint un record inattendu

En termes de nombre d’abonnés à l’Internet fixe, l'Algérie s'est placée 2e en Afrique et 3e dans le monde arabe, le pays ayant avancé ces dernières années... 15.07.2023, Sputnik Afrique

L'Algérie a enregistré en début 2023 plus de 5 millions d'abonnés à Internet fixe contre 3,5 millions en début 2020, se hissant ainsi à la 2ème place en Afrique et à la 3ème dans le monde arabe en matière de nombre d’abonnés à Internet fixe, selon des données publiées jeudi par les Services du Premier ministre à l'issue de la réunion hebdomadaire du gouvernement.Lors de cette réunion, présidée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, le gouvernement a entendu une communication du ministre de la Poste et des Télécommunications sur l’état d’exécution du plan d’action relatif à l’amélioration de la connexion internet.Selon la même source, l'exposé du ministre a mis en évidence "les efforts déployés par l'Etat en matière de développement d'Internet en Algérie", précisant, à ce titre, qu'en matière d'Internet mobile, "le nombre d’abonnés est passé de 37 millions en 2020 à 45 millions à fin 2022, dont une couverture 4G de 82% de la population".

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

