https://fr.sputniknews.africa/20231122/ces-pays-africains-ou-linternet-est-le-plus-et-le-moins-cher-en-2023-1063731412.html

Ces pays africains où l'internet est le plus et le moins cher en 2023

Ces pays africains où l'internet est le plus et le moins cher en 2023

L'Afrique subsaharienne est la région, dans laquelle les données d’internet sont les plus chères. En évaluant le coût d'un gigaoctet de données mobiles dans... 22.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-22T17:27+0100

2023-11-22T17:27+0100

2023-11-22T17:27+0100

afrique subsaharienne

mozambique

soudan du sud

république centrafricaine

zambie

seychelles

mali

tchad

gabon

gambie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104033/19/1040331980_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_08b39153c24c65ab3647dbe73595f038.jpg

Le Zimbabwe où un gigaoctet d’Internet mobile coûte 43,75 dollars, se situe en tête du classement africain, mais aussi mondial des pays les plus chers dans ce domaine, a relaté un rapport du site de comparaison de prix de premier plan Cable.co.uk.D’après le rapport, les dix pays africains qui ont les prix d’Internet les plus élevés du continent sont situés en Afrique subsaharienne. Le Sud-Soudan occupe le 2e rang africain (4e sur le plan mondial) avec 23,70 dollars.La République centrafricaine complète ce triste podium continental avec 10,90 dollars (8e sur le plan mondial).La Zambie est 4e en Afrique avec 8,01 dollars (11e sur le plan mondial), suivie par les Seychelles au 5e rang avec 5,43 dollars (21e sur le plan mondial).Ensuite viennent le Mali et le Tchad, respectivement 6e (28e sur le plan mondial) et 7e (31e sur le plan mondial).Le Gabon est 8e avec 4,09 dollars (32e sur le plan mondial) et la Gambie 9e avec 3,56 dollars (36e sur le plan mondial).Le Top-10 des pays du continent où l'Internet est cher est bouclé par le Burkina Faso avec 3,27 dollars (39e sur le plan mondial).Les pays africains, où l'Internet est moins coûteuxCinq nations africaines figurent parmi les 50 pays où le coût d'Internet est le moins cher. Le Malawi occupe la première place du continent, se classant au 29e rang mondial avec un coût de 0,38 dollar. Le Nigéria se positionne au 2e rang en Afrique avec un coût de 0,39 dollar (31e mondial). Le Ghana complète le podium avec un coût de 0,40 dollar (33e mondial). De même, la Somalie pointe à la 4e place avec comme prix de l'Internet 0,50 dollar (45e mondial) et la République démocratique du Congo qui est 5e avec un coût de 0.52 dollar et une 49e place sur le plan mondial.En revanche, les cinq pays les moins chers au monde pour un coût moyen d'un Go de données mobiles sont respectivement Israël (0,02 dollar), l'Italie (0,09 dollar), les Fidji (0,09 dollar), Saint-Marin (0,10 dollar) et le Cambodge (0,12 dollar).L'Italie se distingue en tant que fournisseur des données mobiles les plus abordables en Europe occidentale et supervise l'infrastructure à Saint-Marin. Israël, leader mondial dans la fourniture de la 5G, conserve également sa première place à l’international pour la tarification des données.

afrique subsaharienne

mozambique

soudan du sud

république centrafricaine

zambie

seychelles

mali

tchad

gabon

gambie

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, mozambique, soudan du sud, république centrafricaine, zambie, seychelles, mali, tchad, gabon, gambie, burkina faso, internet, rapport