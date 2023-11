https://fr.sputniknews.africa/20231106/en-algerie-un-million-de-foyers-desormais-connectes-a-internet-fixe-tres-haut-debit-1063372602.html

En Algérie, un million de foyers désormais connectés à Internet fixe très haut débit

En Algérie, un million de foyers désormais connectés à Internet fixe très haut débit

Un millionième foyer abonné à Internet via le réseau de fibre optique a été recensé en Algérie le 4 novembre, selon le ministère des Postes et... 06.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-06T21:53+0100

2023-11-06T21:53+0100

2023-11-06T21:53+0100

algérie

internet

télécommunication

afrique

maghreb

karim bibi triki

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/17/1063018741_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_5c395dbe9f2c27c29dd22764f7c5cba2.jpg

La barre d’un million de ménages raccordé au réseau de fibre optique Idom Fibre a été franchie en Algérie début novembre, a annoncé le ministre algérien des Postes et Télécommunications, Karim Bibi Triki, lors d’une cérémonie officielle au siège de la wilaya de Chlef.Karim Bibi Triki a rappelé que le chiffre d’un million de clients est 20 fois supérieur à celui enregistré en 2020, s’élevant à 53.000 familles à l’époque. Le nombre total d’abonnés à Internet fixe en Algérie a atteint 5,4 millions début novembre contre 3,5 millions au début de l’an 2020.Les autorités algériennes comptent atteindre six millions de familles connectées à la technologie de la fibre optique d’ici 2024, a fait savoir le ministre relayé par les médias. Cette augmentation du nombre de ménages connectés au FTTH aura été accompagnée par "une nette amélioration des débits offerts aux abonnés, pouvant atteindre 300 Mbps, avec révision à la baisse des tarifs des débits supérieurs", a détaillé le communiqué du ministère.En parallèle à la technologie d’accès à Internet via la fibre optique, bon nombre de pays africains se penchent sur le développement des services d'accès à Internet par satellite optant pour la technologie Starlink du milliardaire sud-africain Elon Musk. Pour l’heure, le Kenya, le Rwanda, le Mozambique, le Nigeria sont connectés à Starlink. Ce réseau Internet sans fil pourrait être effectif courant 2023 dans d'autres pays africains, tels que l’Angola, la Tanzanie et le Zimbabwe. Au total, une vingtaine de pays africains sont susceptibles d'accéder à cet Internet par satellite.

algérie

afrique

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, internet, télécommunication, afrique, maghreb, karim bibi triki