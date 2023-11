https://fr.sputniknews.africa/20231123/voici-combien-israel-depensera-pour-le-conflit-a-gaza-selon-bloomberg-1063751629.html

Voici combien Israël dépensera pour le conflit à Gaza, selon Bloomberg

Voici combien Israël dépensera pour le conflit à Gaza, selon Bloomberg

Le conflit avec la Palestine coûtera 48 milliards de dollars à Israël en 2023-2024, a fait savoir Bloomberg en citant les données du cabinet de conseil... 23.11.2023, Sputnik Afrique

Le conflit israélo-palestinien coûtera à l’État hébreu 48 milliards de dollars en 2023-2024. Cependant, les États-Unis peuvent couvrir une partie de ces dépenses totales, comme le rapporte l'agence Bloomberg, en se référant au cabinet de conseil financier israélien Leader Capital Markets.Plus concrètement, selon Leader Capital Markets, Israël devra probablement assumer les deux tiers des dépenses totales, et les États-Unis couvriront le reste.Escalade au Proche-OrientDepuis le 7 octobre, Israël bombarde la bande de Gaza dans le cadre de son opération militaire lancée suite à une frappe de roquettes massive du Hamas et des incursions des combattants du mouvement palestinien en Israël.Des civils ont été pris en otage.Depuis, les hostilités ont eu des conséquences dévastatrices pour des milliers de familles des deux côtés, comme l’a constaté l’Unicef, le Fonds des Nations unies pour l'enfance.Sur son site, l’organisation indique que parmi les 12.700 personnes décédées à Gaza, 5.350 sont des enfants et que parmi les 30.000 blessés, les mineurs se dénombrent à 9.000. 3.500 autres sont portés disparus.Plus de 1,7 million de personnes ont été déplacées à l’intérieur de l’enclave, la moitié étant des femmes et des enfants.

