https://fr.sputniknews.africa/20231122/tuer-4000-enfants-palestiniens-nest-pas-suffisant-lance-un-ancien-fonctionnaire-us-1063733630.html

"Tuer 4.000 enfants palestiniens n’est pas suffisant", lance un ancien fonctionnaire US

"Tuer 4.000 enfants palestiniens n’est pas suffisant", lance un ancien fonctionnaire US

Un ancien fonctionnaire de l’administration Obama a affirmé que la mort de 4.000 enfants palestiniens n’était pas suffisante, dans une vidéo virale qui le... 22.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-22T20:53+0100

2023-11-22T20:53+0100

2023-11-22T20:53+0100

conflit israélo-palestinien

bande de gaza

unicef (fonds des nations unies pour l'enfance)

international

réseaux sociaux

états-unis

new york

vidéo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/1c/1063150367_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3ec35c2d1d75b09992303b71593c63ad.jpg

Alors que le récent bilan de l’Unicef fait état de 5.350 enfants gazaouis tués depuis début octobre durant le conflit israélo-palestinien, Stuart Seldowitz, ancien employé du Département d'État américain sous la présidence de Barack Obama, a été filmé en train de déclarer que tuer 4.000 enfants palestiniens "n’est pas suffisant". La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et a notamment été partagée et traduite par l’agence d’information turque Anadolu.La séquence montre deux scènes avec les mêmes interlocuteurs, le premier étant identifié par les médias comme M.Seldowitz, et l’autre comme un vendeur de nourriture halal. Ce dernier reste derrière la caméra, mais ses réponses sont audibles.Posé devant la charrette, Stuart Seldowitz cherche visiblement à engager une discussion avec le vendeur en lui posant des questions sur son point de vue à l’égard du Hamas. M.Seldowitz finit par le qualifier de "terroriste" et lance en partant: "Si nous avons tué 4.000 enfants palestiniens […], ce n’était pas suffisant, ce n’était pas suffisant".La séquence suivante montre l’ancien responsable face au même chariot en train d’harceler le marchand de questions provocatrices sur le prophète Mohamed et le Coran.Selon les médias, Stuart Seldowitz a occupé de 1999 à 2003 le poste de directeur adjoint du Bureau des affaires israélo-palestiniennes au département d'État américain. Il a également exercé le rôle de président des affaires étrangères chez Gotham Government Relations, un cabinet de lobbying basé à Manhattan.Dans une publication sur X, ce dernier a qualifié les agissements de M.Seldowitz d’"ignobles, racistes et indignes des normes d'honneur de l'entreprise". La société a déclaré avoir rompu toute relation avec Stuart Seldowitz en précisant que ce dernier n’avait pas contribué au travail du cabinet depuis des années.Notons que sur fond de scandale, une page consacrée à Stuart Seldowitz est apparue sur Wikipédia ce 22 novembre."Gaza est devenue un cimetière pour des milliers d’enfants"Les hostilités entre Israël et le mouvement palestinien du Hamas ont eu des conséquences dévastatrices sur des milliers de familles des deux côtés depuis le 7 octobre, tel est le triste constat de l’Unicef, le Fonds des Nations unies pour l'enfance.Sur son site, l’organisation indique que parmi les 12.700 personnes décédées à Gaza, 5.350 sont enfants et que parmi les 30.000 blessés, les mineurs se dénombrent à 9.000. Qui plus est, 3.500 enfants sont portés disparus.Plus de 1,7 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur de l’enclave, la moitié étant des femmes et des enfants. Un million d’enfants dans la bande de Gaza sont affectés par le conflit."Dans cette guerre, comme dans toutes les guerres, ce sont d’abord et surtout les enfants qui paient le prix du conflit", rappelle L’Unicef en appelant à une pause humanitaire immédiate pour mettre en place des services vitaux pour les enfants.

bande de gaza

états-unis

new york

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

conflit israélo-palestinien, bande de gaza, unicef (fonds des nations unies pour l'enfance), international, réseaux sociaux, états-unis, new york, vidéo