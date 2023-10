https://fr.sputniknews.africa/20231025/israel-et-gaza-le-nombre-denfants-tues-revele-de-chaque-cote-1063061805.html

Israël et Gaza: le nombre d’enfants tués révélé de chaque côté

Israël et Gaza: le nombre d’enfants tués révélé de chaque côté

Au mois d'octobre, 2.360 enfants sont morts dans la bande de Gaza et plus de 30 en Israël, alerte l'UNICEF, agence de l’Onu consacrée à l'amélioration et à la... 25.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-25T08:52+0200

2023-10-25T08:52+0200

2023-10-25T13:05+0200

enfants

unicef (fonds des nations unies pour l'enfance)

bande de gaza

israël

conflit israélo-palestinien

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/19/1063067612_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_8229dfae90660c045ee3544c5d633955.jpg

Au cours des 18 derniers jours, 2.360 enfants sontmorts et 5.364 blessés dans la bande de Gaza dans des attaques incessantes, soit plus de 400 qui auraient été tués ou blessés quotidiennement. Plus de 30 enfants israéliens auraient perdu la vie et des dizaines d’autres seraient toujours en captivité dans l’enclave, constate l'UNICEF dans son rapport du 24 octobre. Le Fonds des Nations unies pour l'enfance qualifie cette période "d’escalade des hostilités la plus meurtrière dans la bande de Gaza et en Israël dont l’ONU ait été témoin depuis 2006".Presque tous les enfants de la bande de Gaza ont été "exposés à des événements et à des traumatismes profondément pénibles", note en outre le rapport. Ces événements correspondent à "des destructions généralisées, des attaques incessantes, des déplacements et de graves pénuries de produits de première nécessité tels que la nourriture, l'eau et les médicaments".Les enfants menacés depuis des décenniesMême avant le début de la phase chaude du conflit israélo-palestinien, les enfants de Cisjordanie faisaient déjà face depuis deux décennies aux violences liées à ce conflit, ajoute l'UNICEF. Selon l'agence, il a entraîné avant le 7 octobre 2023 la mort de 41 enfants palestiniens et de six enfants israéliens.L’ensemble de la population de la bande de Gaza, soit près de 2,3 millions de personnes, est confrontée à un manque d’eau qui entraîne de graves conséquences pour les enfants, qui représentent environ 50 pour cent de la population, souligne l'UNICEF.

bande de gaza

israël

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

enfants, unicef (fonds des nations unies pour l'enfance), bande de gaza, israël, conflit israélo-palestinien