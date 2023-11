https://fr.sputniknews.africa/20231106/gaza-les-chefs-des-grandes-agences-onusiennes-reclament-un-cessez-le-feu-humanitaire-immediat-1063356438.html

Gaza: les chefs des grandes agences onusiennes réclament un cessez-le-feu humanitaire immédiat

Gaza: les chefs des grandes agences onusiennes réclament un cessez-le-feu humanitaire immédiat

Les dirigeants de 18 organisations dont l'Unicef, le Programme alimentaire mondial et l'Organisation mondiale de la santé ont déploré le bilan des victimes des... 06.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-06T07:00+0100

2023-11-06T07:00+0100

2023-11-06T07:00+0100

onu

gaza

israël

bande de gaza

frappes

Les directeurs des principales agences de l'ONU ont publié dimanche un rare communiqué commun pour exprimer leur indignation face au bilan des victimes civiles à Gaza et réclamer un "cessez-le-feu humanitaire immédiat"."Depuis presque un mois, le monde observe la situation qui se déroule ... dans le Territoire palestinien occupé avec choc et horreur face au nombre (grandissant) de vies perdues et ravagées", ont écrit les chefs des agences onusiennes.Davantage de nourriture, d'eau, de médicaments et de carburant doit être autorisé à entrer dans la bande de Gaza pour venir en aide à la population, ont-ils ajouté."Nous avons besoin d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Cela fait 30 jours. Trop c'est trop. Ceci doit cesser maintenant", ont-ils écrit dans le communiqué.

gaza

israël

bande de gaza

onu, gaza, israël, bande de gaza, frappes