Un requin pèlerin géant capturé accidentellement en Algérie - photos

Un requin pèlerin géant capturé accidentellement en Algérie - photos

Un requin pèlerin de cinq mètres de long, qui est une espèce menacée, a été pêché accidentellement en Algérie. Il s’agit d’une première dans ces eaux. 23.11.2023, Sputnik Afrique

Des pêcheurs algériens ont capturé un immense squale cette semaine dans le port de Bouharoun, à Tipaza, rapporte Algérie 360 le 22 novembre.Selon le média, il s’agit d’un requin pèlerin, une espèce rare en voie de disparition et qui se nourrit de plancton. La prise a été ramenée au port.D’après Algérie 360, l’animal, nommé aussi "le géant doux des mers", mesure près de cinq mètres de long et pèse quatre tonnes.Il est à noter qu’il s’agit d’une première de ce genre dans les eaux algériennes, a noté le média.La nécessité de le protégerCette espèce de requin est marquée par sa rareté, un sujet de préoccupation pour les experts en conservation marine. L’importance de la protection de son habitat est aussi accentuée.Algérie 360 indique que l’apparition de cet animal dans le port soulève des questions sur les facteurs qui ont provoqué cela.Autre fait marquant, début octobre, un phoque moine de Méditerranée a été découvert échoué sur les côtes de la wilaya de Jijel. C’est aussi une espèce rare et menacée d’extinction.

