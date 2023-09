Migrations de requins blancs: l'Afrique du Sud sur le qui-vive

https://fr.sputniknews.africa/20230915/migrations-de-requins-blancs-lafrique-du-sud-sur-le-qui-vive--1062139470.html

Peur sur les plages sud-africaines. Les grands requins blancs migrent depuis la région du Cap occidental vers l'Est, selon une récente étude publiée dans la revue Ecological Indicators.Les chercheurs ont en particulier analysé le nombre de grands blancs capturés par les pêcheurs à la ligne ou pris dans les filets au large de certaines plages de l'est du pays pour formuler ce constat. Les pêcheurs côtiers de la baie d'Algoa, à 650 kilomètres à l’est du Cap, ont par exemple capturé 59 grands requins blancs en 2019, contre seulement six en 2013.La surpêche d'espèces dont se nourrissent les requins blancs pourrait être l’une des causes les poussant à migrer vers l'Est, soulignent les scientifiques. La présence nouvelle d'orques dans la baie False près du Cap a aussi pu jouer un rôle.Sécurité des plagesCes déplacements de requins vont sans doute obliger les autorités à prendre des mesures de sécurité autour des plages de l'Est, anticipe l'étude.En septembre 2022, une femme de 39 ans avait d'ailleurs été déchiquetée par un grand requin blanc près de Plettenberg Bay. Elle avait été happée dans des eaux peu profondes et son corps avait été retrouvé par les sauveteurs à moins de 15 mètres du rivage. Il s'agissait de la troisième attaque mortelle dans la région au cours des 11 dernières années.

