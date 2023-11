https://fr.sputniknews.africa/20231123/mondial-u-17-ce-pays-africain-exige-la-disqualification-de-la-france-1063749324.html

Mondial U-17: ce pays africain exige la disqualification de la France

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a demandé que la France soit retirée de la Coupe du monde des moins de 17 (U-17) ans en raison de la participation de l'attaquant Yannis Ali Issoufou Abdoulkadre, qui avait déjà joué pour l'équipe U-17 du Niger FSF. La Fédération rappelle que l'actuel attaquant tricolore a joué pour le Niger lors du tournoi de l'Union ouest-africaine de football (UFOA zone B), qui est une compétition officielle faisant partie des éliminatoires de la CAN U-17 Algérie 2023 et de la Coupe du monde en cours. De ce fait, M.Issoufou a donc joué deux tournois officiels (CAF et FIFA) de la même catégorie et de la même compétition FIFA U-17 pour deux équipes différentes (Niger et France), poursuit la FSF.Une pratique contraire au règlement?Comme argument, la FSF cite l'article 8,b des Statuts et transferts des joueurs, qui stipule qu'il n'est pas autorisé de jouer pour une nouvelle association dans toute compétition à laquelle on a déjà participé avec une ancienne association.De plus, l'article 24 du Règlement du Mondial U-17 Indonésie-2023 fait ressortir que tous les joueurs doivent être éligibles en équipe représentative conformément aux statuts de la FIFA, au règlement d'application de ces statuts et à tout autre règlement applicable.Une requête qui ne devrait pas aboutirSelon le site sur l'actualité sportive RMC Sport, la Fédération du Burkina Faso avait déjà déposé une requête pareille sur le cas de Yanis Issoufou, suite à l'élimination de son équipe nationale par la France en phase de poules. La FIFA avait alors a rassuré les Bleuets (équipe nationale de France des jeunes) qu'une disqualification n'était pas possible, prétextant qu'une réserve devait être émise cinq jours avant le début d’une compétition pour être recevable, a expliqué RMC Sport.Issoufou a participé à trois matches de la Coupe du monde des U-17 qui se déroule en ce moment en Indonésie. Le joueur ne figurait pas sur la feuille de match pour les huitièmes de finale du tournoi contre le Sénégal, que les Bleuets ont remporté aux tirs au but.

