L'Onu espère que l’initiative céréalière de la mer Noire reprendra à l'avenir et travaille en ce moment dans cette direction. C’est ce qu’a déclaré le porte-parole adjoint du secrétaire général de cette organisation Farhan Haq lors d'un point de presse.Cet accord céréalier qui autorise un corridor pour les navires transportant des céréales ukrainiennes, a été signé en juillet 2022 pour 120 jours avec la possibilité de le prolonger. Ayant pour objectif d’exporter le blé vers les pays pauvres. Il a été conclu entre la Russie, l’Ukraine, la Turquie et l’Onu et a pris fin en juillet 2023.D’après lui, l’organisation mondiale qualifie cette initiative comme étant une réussite importante "non seulement en termes de diplomatie, mais aussi simplement en termes de baisse des prix alimentaires dans le monde". Et d’ajouter que "c'est une contribution importante au bien-être des populations du monde entier". Selon M.Haq, l'initiative céréalière de la mer Noire est "de courte durée, mais réussie".Conditions russes non rempliesTout au long de son application, la Russie signalait à maintes reprises que la mission essentielle de l’accord n’était pas pleinement remplie puisque les céréales ukrainiennes se dirigeaient en réalité vers les États occidentaux et non vers les pays pauvres, notamment africains. De plus, de nombreuses conditions russes n’ont pas été respectées, parmi lesquelles figurait le déblocage de l’accès des produits agricoles russes aux marchés internationaux, soulignait le Président russe.Néanmoins, Moscou a déclaré qu'elle était prête à revenir immédiatement sur l'accord des céréales, mais que celui-ci devait être mis en œuvre par la partie qui concerne la Russie. Début novembre, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexandre Grouchko a déclaré qu'il n'y avait toutefois aucune perspective de rétablissement sur l'initiative de la mer Noire compte tenu de la position actuelle des pays occidentaux. Comme il l’a souligné, l’Occident n’a pas fait "un seul" pas pour se rapprocher de la position de Moscou concernant l’accord céréalier.

