La partie de l'accord sur les céréales concernant les intérêts russes est au niveau "zéro"; les efforts de l'Onu ne donnent rien, a déclaré ce 8 novembre Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, lors d'une réunion avec les chefs des missions diplomatiques accréditées à Moscou dans le cadre d'une table ronde sur l'Ukraine.Selon lui, il s'agit là d'un nouvel exemple de mensonges occidentaux.Un accord en deux volets: russe et ukrainienSignée par la Russie, la Turquie, l'Ukraine et les Nations unies le 22 juillet 2022, l'Initiative de la mer Noire se composait de deux pans, dont l’un assurait le passage sécurisé des cargos avec des céréales, des denrées alimentaires et des engrais ukrainiens par la mer Noire, malgré l’opération militaire spéciale russe.Le deuxième était censée garantir l'accessibilité aux marchés mondiaux des produits agricoles et des engrais russes. Il s'agissait de reconnecter la banque agricole russe Rosselkhozbank au réseau SWIFT, de relancer les exportations de machines agricoles russes; d’annuler les restrictions à l’assurance ainsi que de lever l'interdiction d'accès aux ports; et de rétablir l’approvisionnement en ammoniac par le pipeline Togliatti-Odessa, reliant la Russie à l’Ukraine.Ces modalités n’ont jamais été respectées. En plus, comme l’a souligné le Président Poutine, l'Occident exportait la majeure partie des céréales ukrainiennes vers ses propres États, pourtant l'objectif principal de l'accord, à savoir la fourniture de céréales aux pays dans le besoin, notamment africains, n'a jamais été rempli.Après deux prolongations, l'accord sur les céréales a expiré le 18 juillet dernier, date à laquelle la Russie a notifié à la Turquie, à l'Ukraine et à l'Onu qu'elle s'opposait à une nouvelle prorogation.

