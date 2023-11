https://fr.sputniknews.africa/20231123/les-dix-pays-africains-les-plus-fragiles-en-2023-1063759556.html

Les dix pays africains les plus "fragiles" en 2023

Les dix pays africains les plus "fragiles" en 2023

Une institution américaine, le Fonds pour la paix, a établi un classement des dix pays les plus "fragiles" du continent africain du point de vue économique ou... 23.11.2023, Sputnik Afrique

La Somalie est le pays le plus "fragile" du continent africain et du monde en 2023, ressort-il d’un récent rapport du Fonds pour la paix (FFP) établi à Washington qui a pris en compte la situation économique, les ressources des pays et d’autres facteurs.L'indice des États fragiles mesure la vulnérabilité dans des scénarios de pré-conflit, de conflit actif et de post-conflit, en englobant douze indicateurs de risque de conflit. Ces indicateurs évaluent la situation d'un État en tenant compte de facteurs tels que l'appareil de sécurité, les élites divisées en factions, le déclin économique, le développement économique inégal, la fuite des cerveaux, la légitimité de l'État, les droits de l'homme et l'État de droit, les pressions démographiques, les réfugiés comme les personnes déplacées à l'intérieur du pays et l'intervention extérieure.La Somalie a un indice de 111,9. Selon le FFP, plus la valeur de l’indice est élevée, plus le pays est fragile. Ce pays de la corne de l'Afrique est suivi par un autre pays de l'Est qui est le Soudan du Sud avec un indice de 108,5 (3e sur le plan mondial).La RDC est troisième pour l’Afrique, avec un indice de 107,2 (4e sur le plan mondial).Le Soudan (106,2), la Centrafrique (105,7) et le Tchad (104,6) leur emboîtent le pas en se classant 4e, 5e et 6e respectivement (7e, 8e et 9e à l’échelle mondiale).Ils sont suivis de l'Éthiopie (100,4), du Mali (99,5) et de la Guinée (98,5) qui pointent aux 7e, 8e et 9e places (11e, 13e et 14e sur le plan mondial).Le top-10 est bouclé par le Nigeria avec un indice de 98 qui lui confère la 15e place mondiale.À l’autre extrémité du classement se trouvent les pays les plus stables du continent: l’île Maurice, les Seychelles et le Botswana forment le trio de tête.

