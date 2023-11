L’échec d’Israël face au Hamas confirme le déclin de l’Occident comme en Ukraine, pour un expert

Et d’ajouter qu’à l’instar de "l’échec des États-Unis et de leurs alliés en Ukraine contre l’armée russe, mieux organisée, plus combative et nettement mieux équipés au point de rendre obsolète tous les armements occidentaux, l’échec cuisant de l’armée israélienne qui a nourri durant des décennies le mythe de son invincibilité [...] vient compléter le tableau du déclin de l’Occident. Déclin dans l’industrie, la science et la technologie, en plus de sa déchéance morale et de son déclassement sur la scène internationale à cause du soutien aveugle à Israël, qui pour l’instant n’a fait que se venger sur des civils: enfants, femmes et vieillards".