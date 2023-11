https://fr.sputniknews.africa/20231123/lafrique-du-sud-emet-un-sukuk-souverain-en-monnaie-locale-une-premiere-1063741841.html

L’Afrique du Sud émet un sukuk souverain en monnaie locale, une première

L’Afrique du Sud a procédé le 22 novembre à une émission d’obligations islamiques, sukuk, relate Reuters. Le montant de l’opération est de 20,4 milliards de rands, soit 1,1 milliard de dollars.La particularité de cette nouvelle émission est qu’elle a été libellée en monnaie locale pour la première fois. Elle a été divisée en quatre tranches arrivant à échéance entre mars 2029 et mars 2036, avec des taux compris entre 9,87% et 11,9%.Le sukuk, instrument conforme à la charia, sera lancé sur la Bourse de Johannesburg le 29 novembre.Deuxième sukukC’est la deuxième fois que l’Afrique du Sud émet des obligations islamiques. Le premier sukuk a été annoncé en septembre 2014. L’émission a été libellée en dollars pour un montant de 500 millions de dollars et a été placée sur les marchés internationaux.La répartition des investisseurs dans les transactions du Sukuk était composée à 59% du Moyen-Orient et de l’Asie, à 25% de l’Europe et à 8% des États-Unis, selon le Trésor sud-africain.

