Ce pays du Maghreb veut ouvrir au secteur privé un capital de deux banques publiques

Pour rendre plus moderne et nettoyer le secteur bancaire national, défavorisé par le poids important des créances douteuses, Alger a décidé d'ouvrir aux... 21.11.2023

L’Algérie ouvrira 30% du capital du Crédit populaire d’Algérie (CPA) avant fin 2023, et de la Banque de développement local (BDL) à la mi-2024, a annoncé le 20 novembre Laaziz Faid, ministre des Finances, cité par l’agence Ecofin.Selon l'agence, M.Faid n’a pas fourni de détails sur la pratique d'ouverture du capital de ces deux banques. Même si, en octobre, l’ancien Premier ministre Aïmene Benabderrahmane avait parlé d'une possible introduction de la CPA et la BDL sur la Bourse d’Alger.Rénover et assainir le secteur bancaire localÀ travers l’ouverture du capital des banques publiques au secteur privé, les autorités algériennes montrent leur détermination à moderniser et assainir le secteur bancaire national, handicapé par des créances douteuses.La CPA, qui a été fondée en 1966, est une banque commerciale et universelle, dont le chiffre d’affaires provient des dépôts d’entreprises publiques. Au début des années 2000, une ouverture de son capital à un partenaire stratégique étranger avait plusieurs fois échoué en raison des réticences des autorités algériennes à transférer le contrôle de la CPA aux mains étrangères, a souligné l'agence Ecofin. Fin 2020, elle possédait déjà 156 agences sur l'ensemble du territoire algérien.La BDL, quant à elle, a été créée un peu plus tard, en 1985. Il s'agit d'une banque commerciale qui a pour vocation de "contribuer au développement économique et social des collectivités locales". En juillet 2023, elle était repartie dans tout le pays à au moins 164 agences.

