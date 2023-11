https://fr.sputniknews.africa/20231123/la-plus-grande-economie-africaine-veut-rejoindre-les-brics-1063752592.html

La plus grande économie africaine veut rejoindre les BRICS

La plus grande économie africaine veut rejoindre les BRICS

Le Nigeria voudrait devenir membre des BRICS au cours des deux prochaines années. La plus grande économie africaine cherche à consolider ses partenariats... 23.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-23T18:03+0100

2023-11-23T18:03+0100

2023-11-23T18:03+0100

nigeria

brics

g20

économie

pib

politique

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/12/1061425333_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_edd16b131c182c6787f8037e78b42693.jpg

À l’instar de l’Égypte et de l’Éthiopie, qui deviendront des membres des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) à partir de 2024, le Nigeria a envie de rejoindre le groupe.Il veut y adhérer dans les deux ans, a déclaré à Bloomberg Yusuf Tuggar, ministre nigérian des Affaires étrangères."S’il existe un certain critère, par exemple que les pays les plus grands en termes de population et d’économie devraient en faire partie, alors pourquoi le Nigeria n’en fait-il pas partie?", s’est-il interrogé.Le Nigeria est considéré comme la plus puissante économie africaine, avec 477 milliards de dollars de PIB, selon le Fonds monétaire international. Le top 3 comprend l’Égypte (475 milliards de dollars) et l’Afrique du Sud (406 milliards).Des BRICS aux BRICS+Outre l’Égypte et l’Éthiopie, un pays africain fait déjà partie des BRICS: l’Afrique du Sud, depuis 2011.De plus, l’Arabie saoudite, l’Argentine, les Émirats arabes unis et l’Iran ont été invités aux BRICS lors du dernier sommet du groupe en août. Il prendra le nom de BRICS+.

nigeria

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

nigeria, brics, g20, économie, pib, politique, afrique subsaharienne