À quand la monnaie unique des BRICS? Un diplomate russe prudent

La question de la création d'une monnaie unique des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) reste ouverte, a déclaré à Sputnik le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov.Au cours de sa visite en Iran plus tôt cette semaine, le diplomate a noté que les monnaies nationales dans tous les règlements des BRICS étaient en circulation de plus en plus large. "Les statistiques sont impressionnantes. Dans certains cas, jusqu'à 80% des échanges commerciaux sont assurés par des paiements en monnaies nationales.""Où aller plus loin est une question, dans une grande mesure, ouverte", a-t-il ajouté. Il y a assez de partisans de la promotion d'une monnaie unique des BRICS en plein sens du mot, donc d'un moyen de paiement unique pour tous les pays. Mais, pour M.Riabkov, cet objectif ne peut pas être atteint dans une proche perspective.Une évolution progressiveLes pays des BRICS doivent évoluer progressivement dans cette direction et élaborer, entre autres, "des schémas qui permettraient de passer à des moyens de paiement au sein des BRICS sans introduire de monnaie unique en plein sens du mot", selon lui.Les ministères des Finances et les banques centrales des BRICS, à la demande de leurs dirigeants, devraient procéder à des analyses nécessaires, généraliser les approches, élaborer des recommandations et présenter des considérations à ce sujet, a indiqué le diplomate.À partir du 1er janvier 2024, les BRICS seront rejoints par six pays: l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. L'élargissement a été annoncé lors du forum du groupe en Afrique du Sud en août dernier.

