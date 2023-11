https://fr.sputniknews.africa/20231123/israel-est-tombe-dans-le-piege-du-hamas-assure-lex-agent-de-renseignement-us-1063754336.html

Israël est tombé dans le piège du Hamas, assure l’ex-agent de renseignement US

Israël est tombé dans le piège du Hamas, assure l’ex-agent de renseignement US

Le récent accord sur la trêve des combats à Gaza en échange de la libération des otages pris à Israël par le Hamas, est en réalité un succès stratégique pour... 23.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-23T18:24+0100

2023-11-23T18:24+0100

2023-11-23T18:24+0100

hamas

gaza

bande de gaza

israël

attaque

terrorisme

menace terroriste

otage

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/15/1063686483_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc67542bd3866adfa409b002fc075783.jpg

Victoire à la Pyrrhus pour Tsahal? Un accord prévoyant la cessation temporaire des combats à Gaza et la libération d’otages a été trouvé entre Israël et le Hamas, mais "que personne ne se laisse tromper en pensant que ce n'est qu'une victoire du Hamas", réagit pour Sputnik Scott Ritter, ancien officier du renseignement américain.Tactique du HamasL’attaque meurtrière du Hamas sur les territoires israéliens le 7 octobre a marqué le début de la réalisation d’un "projet en préparation depuis des années", souligne l’expert.Ce jour-là, au moins 4.000 roquettes ont été tirées sur les territoires israéliens depuis la bande de Gaza. Parallèlement, plus d’un millier de membres de la branche militaire du Hamas ont franchi la barrière Gaza-Israël. Les assaillants ont ainsi pénétré plusieurs kibboutz et bases militaires israéliennes en tuant 1.200 personnes, en majorité des civils. De plus, plus de 200 otages ont été pris.Plan du HamasL’attaque du 7 octobre avait pour but "d’humilier Israël au point de l’irrationalité, afin de garantir que toute réponse israélienne serait régie par un besoin émotionnel de vengeance", par opposition à une réponse rationnelle visant à annuler les sites du Hamas, selon lui.Il souligne qu’en prenant des centaines d’otages, israéliens et étrangers, "le Hamas a tendu à Israël un piège dans lequel, comme on pouvait s’y attendre, le gouvernement du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou s’est précipité".La raison principaleLe gouvernement israélien était convaincu que le Hamas n'attaquerait jamais, et cela constitue l'une des raisons de la débâcle israélienne du 7 octobre, poursuit l’expert.Mais "la principale raison de la défaite d’Israël jusqu’à présent est Israël lui-même". Ainsi, en représailles de l’attaque du Hamas, Israël a engagé l’offensive sur Gaza, "en menant des attaques aveugles contre des biens civils au mépris flagrant du droit de la guerre". Plus de 14.000 Palestiniens ont été tués par les bombardements israéliens sur Gaza depuis le début de l’offensive, selon le gouvernement du Hamas au 23 novembre. Parmi les morts recensés à ce jour figurent 5.840 enfants."Mais une chose est sûre: après avoir déclaré que la victoire est définie par la défaite totale du Hamas, les Israéliens ont préparé le terrain pour une victoire du Hamas, ce que le Hamas obtient simplement en survivant ", conclut-il.

gaza

bande de gaza

israël

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

hamas, gaza, bande de gaza, israël, attaque, terrorisme, menace terroriste, otage, opinion