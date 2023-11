https://fr.sputniknews.africa/20231122/biden-na-pas-la-capacite-mentale-un-ex-agent-us-sur-larticle-comparant-la-russie-au-hamas-1063727329.html

Biden "n’a pas la capacité mentale": un ex-agent US sur l’article comparant la Russie au Hamas

Biden "n’a pas la capacité mentale": un ex-agent US sur l’article comparant la Russie au Hamas

Dans une récente tribune, le Président Biden a estimé que la Russie et le Hamas se battent tous deux pour effacer une démocratie voisine de la carte. Un... 22.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-22T15:28+0100

2023-11-22T15:28+0100

2023-11-22T15:28+0100

opinion

sputnik

russie

hamas

états-unis

international

joe biden

capacités

santé mentale

scott ritter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/06/1057521605_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6df9223e9ffcbc0735cf1999b5500f8.jpg

L’article signé Joe Biden et comparant l’opération spéciale russe dans le Donbass aux attaques du Hamas contre Israël n’a visiblement pas été rédigé par le Président des États-Unis en personne. Joe Biden "n'a pas les capacités mentales" pour le faire, a déclaré à Sputnik Scott Ritter, ancien officier du renseignement américain et ex-inspecteur de la commission spéciale des Nations unies (UNSCOM) en Irak entre 1991 et 1998.Il a ainsi commenté la tribune publiée le 18 novembre par le Washington Post. Joe Biden y compare les frappes de roquettes massives et les attaques lancées le 7 octobre contre Israël par la branche militaire du mouvement palestinien Hamas à l'opération menée par Moscou en Ukraine pour défendre les civils russophones du Donbass bombardés depuis 2014 par Kiev.Qui est le vrai auteur de la tribune?Selon lui, l’article "a été édité par Jake Sullivan [conseiller à la sécurité nationale-ndlr]. Je crois que [le secrétaire d'État américain] Tony Blinken est venu avec beaucoup de choses et qu’il s’agit d'un effort de collaboration des personnes qui dirigent Joe Biden", a-t-il estimé.Ces hommes politiques n'ont pas hésité à faire des comparaisons désinvoltes entre l'opération de dénazification de la Russie en Ukraine et l'invasion de l'Europe par Hitler ou les attentats terroristes, ajoute-t-il.D’ailleurs, les propos attribués à M.Biden n'ont plus le même poids que les commentaires des Présidents précédents des États-Unis, grâce à la prolifération d'alternatives aux grands médias.Manque de sincérité sur le cas israélo-palestinienLa semaine dernière, M.Ritter avait écrit pour Consortium News, expliquant que MM.Biden et Blinken n'étaient pas sincères dans leur appel à une solution à deux États pour le conflit israélo-palestinien, étant donné qu'aucun dirigeant israélien depuis des décennies n'a sérieusement cherché à la mettre en œuvre.Suivre l’exemple de l'Afrique du SudL'ex-officier du renseignement a confié à Sputnik que le programme nucléaire israélien avait été "entouré d'ambiguïté dès sa naissance, dans les années 1960, lorsqu'ils ont effectivement produit une arme". Pour M.Ritter, Israël devrait suivre l'exemple de son ancien allié, l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid, qui disposait également d'un programme secret d'armement nucléaire.

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, sputnik, russie, hamas, états-unis, international, joe biden, capacités, santé mentale, scott ritter