Un ancien du renseignement US explique les revers de Kiev par cette tactique de Moscou

L’absence de progrès de l’armée ukrainienne s’expliquerait par la tactique adoptée par les forces russes, estime un ex-espion américain, Scott Ritter. Selon... 19.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-19T22:18+0200

Les troupes russes mettent hors d’état de nuire les équipements et le personnel de l’armée de Kiev avant même qu’ils soient déployés sur la ligne de front, a déclaré Scott Ritter, ancien officier du renseignement américain, lors de l'émission U.S. Tour of Duty.Selon l’ex-espion, les frappes sur les infrastructures militaires privent les soldats ukrainiens d’un grand nombre d’équipements livrés par l'Otan et sapent leur moral. La défense aérienne de Kiev neutraliséeM.Ritter ajoute également que la Russie réalise avec brio l’opération de désactivation de la défense aérienne ukrainienne. Cela permet aux avions de ses Troupes aérospatiales de dominer dans les airs et à ses hélicoptères d'attaque Ka-52 Alligator d’effectuer des frappes ponctuelles sur les blindés ukrainiens sur la ligne de front, a-t-il conclu.Le 15 août, le ministère russe de la Défense avait annoncé que ses navires et avions équipés de missiles à longue portée avaient frappé des entreprises clés de l’industrie militaire ukrainienne, causant d'importantes pertes.

