Sommet du Conseil de sécurité collective de l’OTSC auquel Poutine participe - vidéo

La session ordinaire du Conseil de sécurité collective de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) a lieu ce 23 novembre dans la capitale... 23.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-23T13:15+0100

2023-11-23T13:15+0100

2023-11-23T14:32+0100

Vladimir Poutine prend part à la session ordinaire du Conseil de sécurité collective de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC).Les Présidents du Kazakhstan, du Kirghizstan et du Tadjikistan se réuniront également à Minsk. Le dirigeant biélorusse, qui préside l'OTSC cette année, accueillera les invités. Seul le Premier ministre arménien sera absent.Hier, le service de presse du Kremlin a communiqué que l'ordre du jour de cette réunion comprendrait des questions clés d'interaction entre les membres de l'OTSC. Il s’agit par exemple de la poursuite de l'amélioration du système de sécurité collective, ainsi que des dossiers d’actualité internationaux et régionaux.CompétencesL’OTSC est une organisation à vocation politico-militaire fondée le 7 octobre 2002. Elle a pour missions de renforcer la paix internationale et régionale, la sécurité et la stabilité, de protéger sur une base collective l’indépendance, l’intégrité territoriale et la souveraineté des États membres.Son organe suprême est le Conseil de sécurité collective qui se réunit régulièrement. Il comprend les Présidents des États membres ou les Premiers ministres de ces pays, si ces derniers sont habilités par la législation de leurs États respectifs à prendre des décisions au niveau du Conseil de sécurité collective.

