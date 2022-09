https://fr.sputniknews.africa/20220913/affrontements-a-la-frontiere-armenie-azerbaidjan-erevan-demande-de-laide-internationale-1056163639.html

Affrontements à la frontière Arménie-Azerbaïdjan, Erevan demande de l'aide internationale

Affrontements à la frontière Arménie-Azerbaïdjan, Erevan demande de l'aide internationale

L'Arménie accuse l'Azerbaïdjan d'avoir déclenché cette nuit des affrontements à leur frontière, cherchant à "avancer" en territoire arménien. Erevan a déjà... 13.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-13T08:27+0200

2022-09-13T08:27+0200

2022-09-13T08:27+0200

haut-karabakh

azerbaïdjan

arménie

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1045022251_0:121:2750:1668_1920x0_80_0_0_f973b3af7204bff1a72b17432b0f20f7.jpg

Des affrontements étaient de nouveau en cours ce mardi à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Erevan accuse les forces de Bakou, appuyées par de l'artillerie et des drones, de chercher à "avancer" en territoire arménien.Appel à la communauté internationaleLe cabinet des ministres d'Arménie s'est déjà tourné vers la Russie, l'OTSC et le Conseil de sécurité de l'Onu en raison de l'aggravation de la situation à la frontière, rapporte la télévision publique du pays.L'intention de demander l'aide de Moscou, de l'OTSC et de l'Onu avait été précédemment annoncée par le service de presse du gouvernement arménien à la suite d'une réunion du Conseil de sécurité du pays, présidée par le Premier ministre Nikol Pachinian.Dénonçant une "agression", Pachinian s'est entretenu séparément dans la nuit avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron et le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken pour leur demander de réagir.Les récentes pertes dans le conflitCe mardi, une dizaine de blessés ont été transportés dans les établissements médicaux d'Arménie, a appris Sputnik auprès de ceux-ci.La semaine dernière, l'Arménie avait accusé l'Azerbaïdjan d'avoir tué l'un de ses soldats lors de heurts à la frontière.En août, Bakou a déclaré avoir perdu un soldat et l'armée du Haut-Karabakh a fait savoir que deux de ses soldats avaient été tués et plus d'une douzaine blessés.De fréquentes fusillades sont signalées le long de leur frontière commune depuis la fin de la guerre de 2020 entre Erevan et Bakou pour le contrôle de la région du Haut-Karabakh.

haut-karabakh

azerbaïdjan

arménie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

haut-karabakh, azerbaïdjan, arménie, international