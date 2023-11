https://fr.sputniknews.africa/20231123/quest-ce-que-lotsc-dont-le-sommet-se-tient-aujourdhui-avec-la-participation-de-poutine-1063732030.html

Qu’est-ce que l’OTSC dont le sommet se tient aujourd'hui avec la participation de Poutine?

Qu’est-ce que l’OTSC dont le sommet se tient aujourd'hui avec la participation de Poutine?

Ce 23 novembre, les dirigeants des pays membres de l'Organisation du traité de sécurité collective (Arménie, Biélorussie, Russie, Kazakhstan, Kirghizistan... 23.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-23T08:29+0100

2023-11-23T08:29+0100

2023-11-23T08:29+0100

otsc

vladimir poutine

russie

minsk

biélorussie

sécurité

sommet

réunion

tadjikistan

kirghizstan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/16/1063731088_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_c5b8e00e6ddf31524aa4ef68204307ee.jpg

Le Président russe prend part ce 23 novembre au sommet de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), qui réunit six pays issus de l’ex-URSS, dans la capitale biélorusse, Minsk.Les discussions devraient porter sur "les questions clés de l'interaction entre les membres de l'OTSC [Arménie, Biélorussie, Russie, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan], y compris l'amélioration du système de sécurité collective, ainsi que des dossiers d’actualité internationaux et régionaux", selon le service de presse du Kremlin.Le 22 novembre, les Conseils des ministres des Affaires étrangères et de la Défense et le Comité des secrétaires des Conseils de sécurité de l'OTSC ont aussi tenu une réunion conjointe, selon une annonce faite sur le site de l’organisation. Fin août, Anatoli Sidorov, chef d’état-major unifié de l’OTSC a annoncé que l’OTSC souhaitait élargir son partenariat avec l’Afrique. L’OTSC et les pays africains pourraient organiser des événements conjoints, et des observateurs africains pourraient se rendre aux exercices militaires du groupe.CompétencesL’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) est une organisation à vocation politico-militaire fondée le 7 octobre 2002. Elle a pour missions de renforcer la paix internationale et régionale, la sécurité et la stabilité, de protéger sur une base collective l’indépendance, l’intégrité territoriale et la souveraineté des États membres. Son organe suprême est le Conseil de sécurité collective qui se réunit régulièrement. Il comprend les Présidents des États membres ou les Premiers ministres de ces pays, si ces derniers sont habilités par la législation de leurs pays respectifs de prendre des décisions au niveau du Conseil de sécurité collective. Le Conseil de sécurité collective de l'OTSC est doté des pouvoirs suivants:examine les questions liées à la garantie de la mise en œuvre du Traité de sécurité collective; En janvier 2022, les forces de l’OTSC ont aidé les autorités du Kazakhstan à mettre fin aux émeutes qui avaient fait plus de 230 morts et 4.500 blessés. Elles avaient permis de stabiliser la situation en quelques jours. L’organisation est intervenue à l’appel du Président Kassym-Jomart Tokaïev qui avait signalé une tentative de coup d’État.Activités et prises de décisionsLe Conseil se réunit en cas de nécessité, mais au moins deux fois par an. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées à la demande d'au moins deux membres du Conseil. Les décisions du Conseil sont prises lors de ses séances conformément au règlement établi exclusivement pour chaque réunion. Le Conseil a le droit de prendre des décisions dans un format limité, à condition qu'aucun État membre ne s'oppose à une telle procédure. Le Président du Conseil est un membre du Conseil représentant l'État sur le territoire duquel se tient la prochaine session du Conseil, à moins que le Conseil n'en décide autrement. De ce fait, cette nouvelle session du Conseil de sécurité collective de l'OTSC aura lieu sous la présidence du président biélorusse Alexandre Loukachenko.Diverses commissions spéciales peuvent être créées pour examiner des questions à part entière. Le Conseil peut également entériner des organes de travail pour un soutien informationnel et organisationnel. Le financement des activités du Conseil et de ses organes de travail est assuré par les États membres sur une base paritaire.

russie

minsk

biélorussie

tadjikistan

kirghizstan

arménie

kazakhstan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

otsc, vladimir poutine, russie, minsk, biélorussie, sécurité, sommet, réunion, tadjikistan, kirghizstan, arménie, kazakhstan