https://fr.sputniknews.africa/20231123/cette-soupe-maghrebine-classee-parmi-les-meilleures-au-monde-selon-un-classement-1063751174.html

Cette soupe maghrébine classée parmi les meilleures au monde, selon un classement

Cette soupe maghrébine classée parmi les meilleures au monde, selon un classement

La soupe algérienne Chorba beïda a été classée vingtième dans la liste comprenant plus de 80 soupes de viande originaires du monde entier, dressée par Taste... 23.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-23T16:45+0100

2023-11-23T16:45+0100

2023-11-23T16:45+0100

algérie

afrique

classement

djibouti

nigeria

nourriture

repas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/17/1063750933_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_0f4284fc2cfd925685e2d7bae2feed79.jpg

Parmi les pays les mieux classés pour leurs soupes de viande, l’Algérie occupe la 20e place dans un nouveau classement de Taste Atlas, publié en novembre.C’est notamment la Chorba beïda qui a reçu la notation de 4.5 sur 5, selon les évaluations des consommateurs. Ce plat est traditionnellement préparé pour le Ramadan. Il est généralement composé d'une combinaison de poulet, d'oignons, de carottes, de céleri, d'ail, de beurre, de cannelle, de pois chiches, de vermicelle et d'assaisonnements.Les morceaux de poulet sont d'abord dorés et les légumes sont cuits jusqu'à ce qu'ils ramollissent. Le jaune d'œuf ajouté à la fin de la cuisson apporte la couleur blanche à cette soupe.Dans cette liste de 83 pays, le podium est occupé par la Tonkotsu ramen japonaise, la Tom kha gai thaïlandaise et la Rawon indonésienne.D’autres spécialités d’Afrique du NordOutre le classement, le guide culinaire a également cité d’autres soupes africaines sans leur attribuer une notation quelconque. Parmi elles, trois soupes libanaises se distinguent dont la Sharba Libiya. Elle est considérée comme étant le plat national de la Libye et elle est particulièrement populaire pendant le Ramadan, précise Taste Atlas.La version traditionnelle de cette soupe aromatique est préparée avec de l'agneau et de la menthe séchée comme ingrédients clés. En dehors de cela, la soupe se compose d'oignons, de tomates, d'huile d'olive, de concentré de tomates, de persil haché, de petites pâtes et de pois chiches. Ce mets est fortement parfumé au curcuma, au paprika rouge, au poivre noir, à la cannelle, à la cardamome, aux feuilles de laurier et aux feuilles de shaiba.On trouve également une autre variante de cette dernière, connue sous le nom de Sharba Libiya bil dajaj wa alzatar, qui est beaucoup plus légère et est préparée avec du poulet et du thym comme ingrédients clés.Enfin, on retrouve la Hassa Dernawi, traditionnellement préparée et consommée en hiver. Elle se compose d'agneau, de tomates hachées, de pâte de tomate, d'eau et d'arômes tels que le curcuma, la poudre de chili et le poivre noir. La soupe peut être plus épaisse si l’on y ajoute de la farine blanche, tandis que les herbes fraîches telles que la coriandre, le basilic et la menthe sont des éléments importants de cette variante originaire de la ville de Derna.D’autres mets africainsLa liste met aussi en valeur la soupe camerounaise Pèpè aux arômes intenses, à base de noix de njangsa comme ingrédient principal. Elle est également populaire au Nigeria et dans toute l’Afrique de l’Ouest.Une spécialité djiboutienne, le Fah Fah, a aussi été marquée par le guide culinaire. Elle est généralement composée d'une combinaison de viande de chèvre, de chou ou de chou frisé, de poireaux, d'ail, d'oignons, de pommes de terre, de piments forts, de coriandre, de sel et de poivre. Le fah-fah est généralement servi comme une sorte de crêpe spongieuse utilisée comme pain, le lahoh.

algérie

afrique

djibouti

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, afrique, classement, djibouti, nigeria, nourriture, repas