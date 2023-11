https://fr.sputniknews.africa/20231123/ce-pays-africain-entend-privatiser-plus-de-100-entreprises-publiques-1063757230.html

Ce pays africain entend privatiser plus de 100 entreprises publiques

Ce pays africain entend privatiser plus de 100 entreprises publiques

Le Kenya s’apprête à lancer la privatisation d’entreprises publiques, a annoncé le Président. Une première liste comprenant 35 sociétés est déjà prête, pour... 23.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-23T19:27+0100

2023-11-23T19:27+0100

2023-11-23T19:27+0100

afrique subsaharienne

kenya

économie

privatisation

william ruto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/06/1061120315_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_c448230510bda3f078ea36ec6863bb60.jpg

Les autorités kényanes sont prêtes à privatiser 35 entreprises publiques et envisagent d'ouvrir le capital de 100 autres entreprises, a déclaré ce jeudi 23 novembre le Président William Ruto, dans un discours à la conférence annuelle de l’Association des bourses africaines (ASEA).William Ruto a cité l’exemple d’entreprises publiques qui pourraient être lucratives, mais qui sont piégées par la bureaucratie gouvernementale. Une fois intégrées au secteur privé, ces sociétés peuvent fonctionner mieux et offrir aux clients les services de meilleure qualité, estime le Président.M.Ruto a également spécifié que, pour faciliter la privatisation, il a fallu réviser la loi qui freinait le processus à cause de "procédures bureaucratiques inutiles".Un pays en proie à des difficultés économiquesLe Kenya qui compte 51,54 millions d'habitants a une dette publique qui s’élève à 70,2% du PIB, selon les données d’octobre du Fonds monétaire international (FMI). La même organisation constatait dans un rapport publié en juillet que l’économie kényane était confrontée à de multiples défis à court terme. Parmi eux, des réserves budgétaires et extérieures limitées, un coût de la vie élevé, des pressions sur le taux de change, des conditions financières tendues.Pour relever ces défis et assurer une réduction régulière de la dette du Kenya et de ses vulnérabilités, il faudra procéder à des arbitrages politiques difficiles en adoptant des politiques qui se renforcent mutuellement et en accordant une priorité rigoureuse au programme de réformes "ascendantes" des autorités, a préconisé le FMI dans le document.

afrique subsaharienne

kenya

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, kenya, économie, privatisation, william ruto