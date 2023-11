Un dirigeant africain parmi les 100 personnalités les plus influentes sur la question climatique

https://fr.sputniknews.africa/20231117/un-dirigeant-africain-parmi-les-100-personnalites-les-plus-influentes-sur-la-question-climatique-1063618418.html

La cause climatique ne manque pas de porte-paroles en Afrique. Le Président kényan, William Ruto, est l’une des figures de proue en la matière et vient même d’être nommé parmi les 100 personnalités les plus influentes sur le dossier climatique par le fameux magazine Time.Le dirigeant est l’un des plus ardents défenseurs de la transition écologique, qui pourrait servir de moteur à l’Afrique. Il est salué par le Time comme un "leader en matière d’investissements verts". Le premier Sommet africain du climat, qui s’est déroulé au Kenya en septembre, a notamment permis d'obtenir un financement de 23 milliards de dollars pour des projets verts sur le continent.D’autres personnalités africaines côtoient William Ruto dans le classement de la publication américaine. Yvonne Aki-Sawyerr, maire de Freetown, est aussi saluée pour sa lutte contre la dégradation de l’environnement. En 2021, elle avait annoncé le premier Plan d'action climatique pour la capitale de la Sierra Leone.L’architecte Francis Kéréc est également nommé, pour ses créations qui misent sur la durabilité. Il a notamment travaillé sur les palais d'État au Burkina Faso et au Bénin. En 2022, il était devenu le premier Africain à remporter le prestigieux Pritzker Architecture Prize, considéré comme le prix Nobel d’architecture.ReforestationOutre son soutien aux énergies vertes, William Ruto est aussi connu pour avoir encouragé la reforestation au Kenya. Une campagne a ainsi été récemment lancée pour planter 100 millions de jeunes arbres. On avait même vu le dirigeant enfiler la tenue de jardinier pour donner un coup de main à cette initiative.Un projet porté par le World Resources Institute (WRI) doit pour sa part permettre de replanter de nouveaux arbres dans la vallée du Rift.

