Les Kenyans en congé national pour planter 100 millions d'arbres – images

Dans le cadre de la lutte contre la déforestation, tous les Kenyans, y compris le Président, sont appelés à planter 100 millions de jeunes arbres. Globalement... 13.11.2023, Sputnik Afrique

Le Président kenyan William Ruto a pris part à une campagne nationale de plantation d'arbres. Pour cela, il s’est rendu ce 13 novembre à Kiu, dans le comté de Makueni à l’est du pays.L’objectif globalCe 13 novembre, les Kenyans bénéficient d’un congé spécial pour pouvoir planter 100 millions d'arbres. Pour atteindre cet objectif, chaque habitant est encouragé à planter au moins deux arbres.Environ 150 millions de jeunes arbres ont été mis à disposition des gens dans les pépinières publiques. Ils ont été mis dans des zones désignées.L’objectif global est de planter 15 milliards d'arbres en 10 ans en contribuant ainsi à lutter contre le changement climatique.Initiatives similairesPlusieurs pays africains prennent des mesures pareilles pour pallier à l’effet de la déforestation. En juillet, les autorités éthiopiennes ont garni le territoire de 500 millions de jeunes plantes en une seule journée, un nombre record. "Ce n'est pas une question politique, ce n'est pas un programme de parti, ce n'est pas non plus une question de gouvernement. C'est le problème de l'Éthiopie entière", avait déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed le 11 juillet.Le Burkina Faso prévoit de planter cette année au moins cinq millions d'arbres sur toute l'étendue du territoire, avait déclaré, toujours en juillet, Roger Baro, ministre en charge de l'Environnement. De 2002 à 2013, le pays a perdu plus de 24.800 kilomètres carrés de forêt, soit 9% du territoire.

