L’Éthiopie envisage de mettre en terre 500 millions de plantes en une journée, un record

Dans le cadre de la lutte contre la déforestation, les autorités éthiopiennes envisagent de garnir le territoire de 500 millions de jeunes plantes… en une... 11.07.2023, Sputnik Afrique

Plus de 500 millions de jeunes plantes et arbres fruitiers enracinés en une seule journée en Éthiopie, tel est l’objectif ambitieux fixé par Abiy Ahmed, Premier ministre du pays.L’initiative se déroulera le 17 juillet, relate Fana. Tous les Éthiopiens sont invités à "sortir tôt dans la journée et faire l'histoire", selon le communiqué du chef du gouvernement. Le record précédent de 350 millions de plantes pourrait ainsi être dépassé.L’Éthiopie verteSelon Abiy Ahmed, "les terres qui ne sont pas utilisées pour l'agriculture et le pâturage des animaux doivent être couvertes de forêts".Dans le cadre de cette initiative, appelée Héritage vert, cette année les autorités envisagent au total de planter 6,5 milliards de jeunes arbres fruitiers sur le territoire national.

