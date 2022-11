https://fr.sputniknews.africa/20221108/louganda-exige-que-les-pays-developpes-aident-lafrique-dans-laction-climatique-1056760113.html

L'Ouganda exige que les pays développés aident l’Afrique dans l’action climatique

Le Président ougandais souhaite que l’Afrique mette fin à la déforestation et à la destruction des zones humides. Or, la contribution des pays développés est... 08.11.2022, Sputnik Afrique

L’un après l’autre, les leaders africains s’adressent aux pays développés quant à leur contribution à l’action climatique sur le continent.Alors que se tient la 27ème session de la Conférence des Parties (COP), le Président ougandais a estimé que les États avancés doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Pour sa part, l'Afrique doit arrêter la destruction des forêts et des zones humides qui entraîne des conséquences climatiques néfastes, a-t-il souligné devant les journalistes à State House Entebbe, à 40 km au sud de Kempala, capitale de l’Ouganda.Yoweri Museveni a critiqué la destruction de ces régions dans ce pays d'Afrique de l'est au profit de la construction des industries et des établissements humains. Il a ainsi affirmé que le gouvernement se lançait dans la tâche ardue d’expulsion des personnes et des industries qui ont récupéré ces marécages.Contribution des pays développésLe Président a également jugé que les pays développés devraient aider l'Afrique avec des ressources pour restaurer l'environnement détruit.Des propos qui résonnent à l’unanimité avec la déclaration faite par le Président sénégalais qui a demandé "une prise de conscience collective" et "une solidarité internationale" dans l’action climatique sur le continent africain.Au micro de Francetvinfo, Macky Sall a pointé un lien direct entre pauvreté et migration.Cette année, dans le cadre de la COP à Charm el-Cheikh, la question sur le principe des pertes et des dommages sera débattue. Il s’agit de l'aide que doivent apporter les États riches et pollueurs à l'endroit des pays en développement qui sont peu responsables du réchauffement climatique.

