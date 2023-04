https://fr.sputniknews.africa/20230422/au-moins-100-millions-de-dollars-seront-consacres-a-la-restauration-de-forets-degradees-en-afrique-1058775978.html

Au moins 100 millions de dollars seront consacrés à la restauration de forêts dégradées en Afrique

Le projet du World Resources Institute prévoit la plantation d’arbres dans le bassin du lac Kivu et de la rivière Rusizi, situé à cheval sur la RD Congo, le... 22.04.2023, Sputnik Afrique

Le World Resources Institute (WRI) a obtenu 100 millions de dollars pour aider à restaurer les forêts dégradées dans trois régions d’Afrique. C’est ce qu’a annoncé l’organisation environnementale dans un communiqué paru le 17 avril.Le financement sera consacré au projet Restore Local. Il servira à encourager la plantation d’arbres dans la région du lac Kivu et du bassin de la rivière Rusizi au Burundi, en République démocratique du Congo et au Rwanda. Des arbres seront aussi plantés dans la vallée du Rift au Kenya et dans la ceinture de cacao au Ghana.Restaurer 100 millions d’hectaresSelon le texte, la somme a été mobilisée auprès d’Audacious Project, une initiative collaborative destinée à rechercher les plus grandes idées, à les faire financer, avec le potentiel de créer un changement à une échelle mondiale.Ces fonds complètent les 50 millions de dollars qui avaient été offerts auparavant au WRI par le Bezos Earth Fund.

