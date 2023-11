https://fr.sputniknews.africa/20231122/un-officier-russe-blesse-a-mis-hors-service-un-char-du-bataillon-nationaliste-azov-dans-un-combat-1063723193.html

Un officier russe blessé a mis hors service un char du bataillon nationaliste Azov dans un combat

Un officier russe blessé a mis hors service un char du bataillon nationaliste Azov dans un combat

Un éclaireur de l’armée russe a fait savoir auprès de Sputnik qu'un militaire blessé avait atteint un char ennemi lors d’un combat contre le bataillon... 22.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-22T12:02+0100

2023-11-22T12:02+0100

2023-11-22T12:02+0100

donbass. opération russe

russie

ukraine

conflit ukrainien

opération militaire

contre-offensive

sergueï choïgou

ministère russe de la défense

pertes

bataillon azov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/0e/1059248279_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8876daffbb46f07cfbfe568beae17e1.jpg

Un officier blessé d’une unité des forces russes a touché un char avec un lance-grenade lors d'une bataille avec des combattants d’une unité de la brigade spéciale Azov* dans la direction de Krasny Liman. C’est ce qu’a fait savoir à Sputnik un éclaireur du district militaire central.Selon les militaires du district militaire central, la mission d'Azov était d'essayer de percer la ligne de défense russe dans les forêts près de la ville de Kremennaïa, en république populaire de Lougansk le 15 novembre.Les pertes confirmées de l’armée ukrainienne sur cette seule section de la ligne de contact s'élèvent à deux chars, un MT-LB et une autre pièce d'équipement non identifiée - vraisemblablement un véhicule blindé de transport de personnel ou un char. Parmi les soldats, le bataillon nationaliste Azov a perdu au moins 60 tués et blessés.Plusieurs milliers de tuésDepuis le 1er novembre, les troupes de Kiev ont perdu plus de 13.700 soldats et environ 1.800 pièces d’armement et d’équipements militaires, a annoncé le ministre russe de la Défense le 21 novembre.D’après Sergueï Choïgou, l’armée russe continue de réduire le potentiel offensif de l’ennemi sur tous les axes de l’opération militaire spéciale. De nombreux soldats ukrainiens se rendent parce qu’ils comprennent qu’il est inutile d’essayer de percer la défense russe.En outre, selon les données russes de début octobre, depuis le début de la contre-offensive ukrainienne le 4 juin, Kiev s’est privé de plus de 90.000 militaires.Ses troupes ont également perdu 18.000 unités de matériels, dont des Leopard allemands, des AMX français, au moins un Challenger 2 britannique et des véhicules de combat d’infanterie américains Bradley.Trois mois plus tard, Vladimir Poutine a constaté que la contre-offensive ennemie avait "échoué".*Organisation terroriste interdite en Russie

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, conflit ukrainien, opération militaire, contre-offensive, sergueï choïgou, ministère russe de la défense, pertes, bataillon azov, char, destruction